Le Parlement européen veut 50 milliards d'euros de soutien financier à l'Ukraine

Le Parlement européen a approuvé mardi la proposition d'une facilité de 50 milliards d'euros pour soutenir la reprise, la reconstruction et la modernisation de l'Ukraine à partir de 2024. À une très large majorité, il a aussi réclamé que les avoirs de la Russie ou d'autres entités ou individus directement liés à la guerre soient utilisés pour reconstruire l'Ukraine.

La manière de capter et d'utiliser légalement ces actifs russes reste à l'étude au sein des institutions européennes, et aucune proposition concrète n'est encore sur la table. La Belgique, où siègent des sociétés de services financiers internationaux où sont gelés bon nombre de ces actifs, pourrait déjà débloquer un total de 2,3 milliards d'euros pour l'Ukraine en 2022 et 2023 grâce aux taxes prélevées sur les intérêts que ces actifs rapportent.

Les députés insistent pour que la facilité, ainsi que l'ensemble de la révision du budget, soient adoptées dès que possible, car aucune disposition n'est encore prévue pour aider l'Ukraine à partir de 2024. Le Parlement a aussi renforcé les dispositions concernant la lutte contre la fraude, la corruption, les conflits d'intérêts et les irrégularités dans l'utilisation des fonds de l'UE en Ukraine.