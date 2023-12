Le Parlement européen veut une élection plus démocratique à la présidence de la Commission

Ces "accords en coulisse" au Conseil européen doivent cesser, ont répété les élus, à 365 voix pour, 178 contre et 71 abstentions.

Traditionnellement, la personne appelée à présider la Commission européenne est choisie après les élections par les chefs d'État et de gouvernement de l'UE, lors d'une grande répartition des principaux postes européens entre familles politiques paneuropéennes, sur base du poids que leur ont conféré les électeurs.

Le processus devrait plutôt dépendre de l'obtention d'une majorité au Parlement, conformément au Traité de Lisbonne, affirment-ils. Les députés réclament un accord contraignant entre le Parlement et le Conseil européen pour garantir que les partis politiques européens et les groupes parlementaires entament des négociations sur un candidat commun immédiatement après les élections, et avant que le Conseil européen ne fasse une proposition.

Le candidat tête de liste ("Spitzenkandidat") du parti ayant obtenu le plus de sièges au Parlement devrait mener le processus lors du premier cycle de négociations.

Mais les États membres n'ont que peu d'appétit pour un tel système, eux qui l'ont écarté d'un revers de main en 2019 pour consacrer Ursula von der Leyen, qui ne fut confirmée ensuite par le Parlement qu'à neuf voix près. L'idée de constituer des listes transnationales, elle aussi peu appréciée des souverainistes, n'a pas trouvé de majorité mardi au Parlement.