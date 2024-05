Le parti d'extrême droite allemand AfD mis sur la touche au Parlement européen

Le parti d'extrême droite allemand AfD a été exclu jeudi du groupe Identité et Démocratie (ID) au Parlement européen -dont fait partie le RN français - à la suite d'une série de scandales impliquant l'un de ses dirigeants, Maximilian Krah.

Cette décision intervient à deux semaines des élections européennes, et deux jours après l'annonce par le président et tête de liste du Rassemblement national, Jordan Bardella, de la rupture de l'alliance entre son parti et l'AfD.