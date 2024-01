Le patronat allemand adresse une lettre ouverte au chancelier Scholz

Dans cette lettre, les signataires soulignent que l'économie allemande est confrontée à "des défis structurels majeurs. Le pays devient de moins en moins attractif pour les entreprises. Le manque d'investissements et les perspectives économiques négatives le confirment. La frustration et l'incertitude de nombreuses entreprises augmentent, et la délocalisation de la production à l'étranger s'accroît", estiment-ils.

Les fédérations patronales insistent sur l'urgence d'agir rapidement pour améliorer la compétitivité de l'Allemagne. Ils plaident en faveur d'une politique proactive, durable et favorable aux entrepreneurs, soulignant qui les séparent des élections fédérales ne doivent pas se limiter à une gestion du "statu quo".