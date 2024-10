Le plan de victoire présenté par Zelensky représente un "signal important", selon M. Rutte

Le plan de victoire présenté par le président ukrainien Zelensky jeudi soir devant le Conseil européen représente un "signal important" et va être pris en compte dans les discussions avec Kiev, a déclaré le chef de l'Otan Mark Rutte vendredi à Bruxelles, à l'issue de deux journées de réunion des ministres de la Défense des membres de l'Alliance.

"Nous avons pris note du projet proposé par M. Zelensky et nous nous accordons pour dire qu'il s'agit d'un signal important montrant que le gouvernement ukrainien et son président se sont alignés sur un plan de victoire", a souligné M. Rutte. "Mais le sujet principal des discussions hier soir concernaient la manière de s'assurer que personne à Moscou ne puisse penser que nous voulons ralentir l'aide apportée à l'Ukraine", a-t-il ajouté.

"De nombreux Alliés fournissent une aide massive à l'Ukraine, et ce soutien va se poursuivre", a noté le chef de l'Otan à ce sujet. "Nous sommes tous unis au sein de cette Alliance pour dire que nous souhaitons la victoire de Kiev. Il est ici question de nos valeurs et de notre sécurité collective. Et pour toutes ces raisons, nous allons nous assurer que l'Ukraine dispose de tout ce dont elle a besoin en termes de matériel militaire."