Le Portugal, terre d'accueil aux confins de l'Europe forteresse

A Sao Teotonio, bourgade du sud-ouest du Portugal, ce sont les immigrés d'Asie du Sud qui font vivre les serres et, dans les rues, les restaurants népalais et indiens sont plus nombreux que les enseignes locales.

Mesch Khatri, un Népalais de 36 ans, travaille à la collecte des fruits rouges, la principale activité économique de la région. Sa femme Ritu, 28 ans, tient le café le Nepali. Leur fils aîné, sept ans, ne parle que le portugais, un peu l'anglais mais pas le népalais.