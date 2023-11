Le premier bar LGBT du Kosovo, bulle de tolérance dans un pays en transition

Le soleil se lève sur Pristina, les appels à la prière résonnent dans le centre-ville, et le patron de Bubble, le premier – et unique – bar LGBT de la ville finit de ranger les tabourets et de nettoyer les tables.

Il n'y a pas si longtemps, le Kosovo et ses 1,8 million d'habitants passaient pour un bastion conservateur. Mais depuis l'indépendance en 2008, le pays se transforme.