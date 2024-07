Le Premier ministre polonais "heureux" de la défaite annoncée de l'extrême-droite

Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a déclaré dimanche que la défaite annoncée de l'extrême droite française aux élections législatives rendait Varsovie "heureuse" et entraînerait la "déception" de la Russie et le "soulagement" de l'Ukraine.

Au début du mois, M. Tusk avait mis en garde contre un "grand danger" pour la France et l'Europe après la victoire de l'extrême droite au premier tour des élections françaises.

A la tête d'une large coalition centriste et pro-européenne, M. Tusk a ravi en octobre en Pologne le pouvoir au parti nationaliste PiS.

L'ancien chef du Conseil européen avait évoqué une "tendance dangereuse" et sa crainte que "la France puisse devenir bientôt l'homme malade de l'Europe, condamnée à une confrontation entre les forces radicales".

Les projections des résultats du second tour des élections législatives françaises montrent qu'une alliance de partis de gauche est en passe de devenir le plus grand bloc parlementaire en battant la coalition du président Emmanuel Macron et l'extrême droite.

Une victoire absolue du Rassemblement national (RN) d'extrême droite de Marine Le Pen aurait menacé l'unité de l'Occident face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le président du RN, Jordan Bardella, avait notamment fixé des "lignes rouges" sur l'envoi "de missiles longue portée ou de matériel militaire" qui pourraient "frapper directement les villes russes".