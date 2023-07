Le présentateur de la BBC est identifié, la police écarte tout délit

Huw Edwards, 61 ans, qui est notamment chargé depuis 20 ans du grand journal de 22h00, est l'un des présentateurs les plus connus au Royaume-Uni et le mieux payé de la BBC, touchant plus de 400.000 livres (466.000 euros) par an.

Entré en 1984 à la BBC, où il a rapidement gravi les échelons, c'est lui qui a annoncé la mort de la reine le 8 septembre, restant plusieurs heures à l'antenne, lui encore qui a été à l'antenne pour ses funérailles et pour le couronnement du roi Charles III en mai.

"Je fais cette déclaration au nom de mon mari Huw Edwards, après cinq jours extrêmement difficiles pour notre famille", a écrit sa femme Vicky Flind dans un communiqué adressé à l'agence de presse britannique PA.