Le président chinois Xi Jinping est arrivé en Hongrie, dernière étape de sa tournée

Le président chinois Xi Jinping est arrivé mercredi à Budapest pour une visite d'État, dernière étape de sa tournée européenne après la France et la Serbie, selon la télévision publique chinoise CCTV.

Accueilli avec faste à Paris, Xi Jinping avait toutefois eu des échanges francs avec le président français Emmanuel Macron sur les différends commerciaux ou les liens Pékin-Moscou, vus avec suspicion par les Occidentaux sur fond de guerre en Ukraine.

La Serbie et la Hongrie entretiennent, elles, des relations proches avec la Russie et la Chine. Le géant asiatique a investi des milliards d'euros dans les Balkans, notamment dans les secteurs minier et manufacturier. Signe de la solidité des relations Pékin-Belgrade, les deux pays ont signé l'an passé un accord de libre-échange.