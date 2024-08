Le président du Conseil européen appelle Israël et l'Iran à la retenue

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a appelé mardi Israël et l'Iran à la retenue afin de prévenir une escalade du conflit au Moyen-Orient, a indiqué une source au sein de l'Union européenne. M. Michel a estimé que la région se trouvait "au bord d'une guerre beaucoup plus large" et que les deux dirigeants devaient tout mettre en œuvre pour éviter une telle issue.