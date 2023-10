Le président serbe Vucic convoque des élections législatives anticipées en décembre

Les manifestations hebdomadaires contre le gouvernement ont pris leur essor après deux fusillades de masse en mai, qui ont fait 18 morts, dont un massacre scolaire commis par un élève de 13 ans à Belgrade. Les participants aux manifestations accusent les médias contrôlés par Vucic d'alimenter un climat de haine et de glorification de la violence au sein du pays.

Les Serbes ont élu le parlement actuel en avril 2022. Le parti nationaliste de droite de Vucic, le SNS, ainsi que ses alliés, détiennent une majorité confortable au sein du Parlement.

Les élections anticipées constituent une pratique courante en Serbie. Vucic dirige le pays d'une main de fer, et une grande partie des médias, du système judiciaire et de la bureaucratie serbes sont aux mains d'alliés proches et de partisans du président, qui dirige également le SNS.