Le prince Harry obtient la condamnation d'un tabloïd britannique pour piratage de boîtes vocales

Le prince Harry a obtenu vendredi la condamnation de l'éditeur du tabloïd britannique Daily Mirror à lui verser 140.600 livres sterling (163.000 euros) de dommages et intérêts pour des articles issus du piratage de messageries téléphoniques.

Le magistrat a aussi mis en avant "la détresse" qu'Harry a subie "en raison de l'activité illégale dirigée contre lui et ses proches".

Le magistrat a en outre souligné la "tendance" du prince Harry de penser que "tout ce qui était publié était le produit d'interceptions de boîtes vocales" car cette pratique "régnait au sein du Mirror Group à l'époque". Mais cette pratique n'était "pas le seul outil journalistique à l'époque et des prétentions en relation avec les 18 autres articles ne résistent pas à une analyse minutieuse".

Le prince de 39 ans éprouve une rancoeur tenace envers la presse à scandales, qu'il tient pour responsable de la mort de sa mère Diana, pourchassée par des paparazzi à Paris en 1997. Il lui reproche aussi ce qu'il qualifie de harcèlement à l'encontre de Meghan et d'avoir une responsabilité dans les mauvaises relations qu'il entretient avec sa famille.

Harry reprochait à l'éditeur du Daily Mirror, et de ses éditions dominicale et people, piratages et collecte illégale d'informations, notamment en ayant recours à des détectives privés.

Le groupe avait rejeté la vaste majorité des accusations, contestant notamment tout piratage de boîtes vocales. Mais il avait reconnu quelques procédés illicites - pour cinq des 33 articles publiés entre 1996 et 2009 retenus dans la procédure - notamment le recours à un détective privé au sujet d'une sortie en boîte de nuit en 2004, et présenté ses excuses.