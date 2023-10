Le prochain Sommet européen des Régions aura lieu les 18 et 19 mars 2024 à Mons

Le 10e Sommet européen des régions et des villes aura lieu les 18 et 19 mars 2024 à Mons, a annoncé mardi, dans un communiqué, le ministre-président wallon, Elio Di Rupo.

Ce sommet est organisé tous les deux ans par le Comité européen des régions. Il rassemble des représentants élus des autorités régionales et locales de toute l'Europe pour débattre des défis globaux et définir une vision de progrès pour l'avenir de l'Europe.

"À quelques mois des élections européennes et à l'occasion du 30e anniversaire du Comité des régions, le sommet de Mons réunira des milliers de maires, de conseillers municipaux, de ministres régionaux, mais aussi des décideurs européens et mondiaux de premier plan. Ça sera un moment décisif pour montrer l'engagement des villes et régions pour l'avenir de l'Europe et de notre planète", a souligné le président du Comité, Vasco Alves Cordeiro.