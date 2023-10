Le Qatar dit avoir rapatrié en Ukraine des enfants ukrainiens pris par la Russie

Le ministère a expliqué avoir réuni la semaine dernière ces enfants et leurs proches au siège de l'ambassade du Qatar à Moscou, avant de les "transporter vers leur destination finale" en Ukraine.

Le ministère des Affaires étrangères à Doha a dit, dans un communiqué, espérer voir cette opération marquer "le début" d'un processus visant à permettre le rapatriement de plus d'enfants en Ukraine.

Une source diplomatique qatarie proche du dossier a précisé que quatre enfants ont pu ainsi gagner l'Ukraine lundi, en qualifiant l'opération de "percée" et de "geste de bonne volonté" de la part de la Russie.

Le ministère qatari des Affaires étrangères a affirmé pour sa part que la "réussite de l'opération témoigne du crédit dont jouit le Qatar auprès de différentes parties (en conflit) et sa quête continuelle en faveur de la paix et de stabilité dans la région et dans le monde".

Kiev a accusé Moscou d'avoir déporté des "dizaines de milliers" d'enfants ukrainiens qui ont été "kidnappés" dans les territoires occupés d'Ukraine.