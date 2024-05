Le Rassemblement national, toujours plus lisse

Partager:

Jeunes, retraités, catégories supérieures et même les urbains: le Rassemblement national de Jordan Bardella retire une à une ses épines du pied en parvenant à lisser la sociologie de son électorat, préalable selon le parti d'extrême droite à la conquête du pouvoir. "Avant, on allait tous aux meetings de Chirac et Sarkozy... Mais avec tous les copains, on s'est reconnus chez Bardella, je retrouve les idées de l'UMP, du RPR": à Lille, Christophe, 53 ans, ne cache pas son intention de voter pour la liste RN aux européennes de juin, alors que ses suffrages s'étaient jusqu'alors "toujours" portés "à droite".

Ce qui a convaincu ce chef d'entreprise dans l'industrie automobile de passer à l'extrême droite? "Avec LR, j'étais orphelin: ils n'ont plus d'idéaux", tandis que que le RN "défend la France et les Français" et, surtout, "n'a plus cette idée de sortir de l'euro et de l'Europe, parce que je voyage beaucoup". "Bardella, il a les idées claires: il a une belle séduction, physique, mais aussi cérébrale", enfonce encore celui qui refuse de donner son patronyme, à l'instar de l'ensemble des personnes interrogées par l'AFP. Avec, selon une étude d'Ipsos et de la Fondation Jean-Jaurès parue lundi, 32% d'intentions de vote pour le scrutin du 9 juin, le parti à la flamme "peut réaliser le score le plus important de son histoire", n'a pas manqué de rappeler la tête de liste âgée de 28 ans, mercredi, lors d'un meeting à Perpignan. Sa performance pourrait également, au passage, être la meilleure depuis quarante ans à un scrutin européen et les 43% de Simone Veil en 1984.

- Plafond de verre - Derrière ce triomphe annoncé, un Rassemblement national qui "devient un parti attrape-tout, présent dans toutes les catégories et géographies", analyse le patron de la Fondation Jean-Jaurès, Gilles Finchelstein. Y compris chez les cadres: quand à peine un d'entre eux sur dix votait pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle de 2022, ils sont maintenant quasiment le double à assurer qu'ils se porteront sur le bulletin Bardella aux européennes.