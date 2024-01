Le "remplacement", objet d'une enquête au parlement européen après un discours du VB

La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a demandé une enquête après l'utilisation du terme "omvolking" (migration de remplacement ou remplacement) par le député Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) durant la séance plénière, a-t-elle indiqué en réponse à la parlementaire néerlandaise Sophie in 't Veld.

Le député d'extrême-droite a profité du débat sur la présidence belge du Conseil de l'UE à Strasbourg pour s'en prendre au Pacte migratoire européen. Il a prétendu que cet instrument n'aurait pas pour but de freiner la migration mais au contraire d'attirer plus de migrants sur le continent européen, le qualifiant de "remplacement délibéré et organisé".

La députée libérale a dénoncé ces propos. "C'est la énième fois que j'entends M. Vandendriessche utiliser une terminologie nazie dans cet hémicycle", a-t-elle déclaré en rappelant que ce mot avait encore été utilisé par des néo-nazis lors de récentes discussions avec le parti d'extrême droite allemand AfD sur l'expulsion de millions de personnes d'Allemagne. "Ce n'est pas un terme innocent", a déclaré Mme in 't Veld, tête de liste de Volt Belgium aux élections européennes du 9 juin.