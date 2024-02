Le retrait ukrainien d'Avdiïvka est une "une importante victoire", pour Vladimir Poutine

"Le président a félicité nos soldats et combattants pour une telle victoire importante et un tel succès", a commenté le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov samedi soir, selon l'agence de presse russe Interfax.

Vladimir Poutine a félicité son armée pour la capture de cette ville à l'est de l'Ukraine.

L'armée ukrainienne avait annoncé dans la nuit de vendredi à samedi son retrait d'Avdiïvka après des mois de rudes combats et d'intensification des attaques russes en vue de s'emparer cette ville en grande partie en ruines. Et ce malgré des pertes en hommes et en matériel très élevées.

Cela été une "décision juste" destinée à "sauver le plus de vies possibles", a déclaré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Conférence de Munich sur la sécurité. "Afin d'éviter d'être encerclés, il a été décidé de se retirer sur d'autres lignes", a-t-il ajouté.

Confrontée à un manque de moyens croissant en raison notamment du blocage de l'aide militaire américaine, l'Ukraine pouvait difficilement éviter ce retrait face à la Russie qui poussait ses troupes, plus nombreuses et disposant de plus de munitions, à obtenir un succès sur le champ de bataille à quelques jours du deuxième anniversaire du début de l'invasion, le 24 février.