Le roi Charles III en dix dates clés

Le roi Charles III, atteint d'un cancer pour lequel il a entamé un traitement lundi, a été couronné le 6 mai 2023 à 74 ans, après être devenu le plus vieux monarque de l'histoire britannique à accéder au trône à la mort de sa mère, Elizabeth II.

- 6 février 1952 : décès de George VI. Elizabeth devient automatiquement reine à la mort de son père et Charles, prince héritier.

- 14 novembre 1948 : naissance de Charles, Philip, Arthur, George, à Buckingham Palace, sous le règne de son grand-père le roi George VI. Charles est le premier enfant de la princesse Elizabeth et de son époux Philip, duc d’Edimbourg.

- 29 juillet 1981 : mariage de Charles et Diana à la cathédrale Saint-Paul à Londres. Ils auront deux fils, William en 1982 et Harry en 1984.

- 1er juillet 1969 : investiture télévisée du prince de Galles au château de Caernarfon par sa mère. Il est alors étudiant à l'Université de Cambridge où il suit des cours d’anthropologie, d'archéologie et d'histoire.

- 28 août 1996 : divorce de Charles et Diana après des révélations d'infidélités et plusieurs années de conflit conjugal par livres et tabloïds interposés.

- 31 août 1997 : Diana meurt dans un accident de voiture à Paris.

- 9 avril 2005 : mariage civil à la mairie de Windsor de Charles et Camilla Parker Bowles, après une liaison de plusieurs décennies.

La reine n'y vient pas mais organise ensuite une réception au château de Windsor.

- 8 septembre 2022 : Charles devient roi à la mort d’Elizabeth II. Il est couronné le 6 mai 2023 à l'Abbaye de Westminster, ainsi que son épouse.