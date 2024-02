Le roi Charles III à l'écart de la vie publique en raison d'un cancer

Après moins d'un an et demi sur le trône britannique, le roi Charles III s'est lancé dans un combat contre "une forme de cancer" non précisée, dont l'annonce provoque un choc mardi au Royaume-Uni.

"J'ai le cancer" pour The Sun, "le choc du cancer du roi" pour The Mirror ou plus simplement "le roi a le cancer" pour The Telegraph: le portrait du monarque de 75 ans s'étale à la Une de tous les journaux britanniques mardi.