Le roi Charles salue la "détermination et la force" des Ukrainiens face à la guerre

Le roi Charles III a rendu hommage samedi à la "détermination et la force du peuple ukrainien", dans un message à l'occasion du deuxième anniversaire de l'invasion par la Russie, publié par le palais de Buckingham.

"La détermination et la force du peuple ukrainien continuent à être source d'inspiration, alors que l'attaque non-provoquée sur leur terre, leur vie et leurs moyens de subsistance entre dans une troisième année tragique", a déclaré le souverain, se félicitant du soutien apporté par le Royaume-Uni et les autres pays occidentaux à Kiev.

"Malgré l'épreuve et la douleur gigantesques qui leur sont infligés, les Ukrainiens continuent à faire preuve de l'héroïsme auquel le monde les associe si étroitement", a ajouté le souverain de 75 ans, qui ne s'exprime que rarement sur les affaires du monde.