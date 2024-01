Le roi Philippe reçoit à Laeken un panel de personnalités européennes

Le roi et la reine ont reçu mardi au château de Laeken une série de représentants des institutions européennes à l'occasion d'une réception de Nouvel an coïncidant cette année avec le début de la présidence belge du conseil de l'UE.

Dans son discours, le roi Philippe a évidemment évoqué la présidence belge du conseil de l'UE.

"Ensemble avec notre gouvernement et toutes les autorités belges, nous voyons la présidence belge comme une opportunité unique de rassembler les personnes et d'engranger des résultats. La concertation et la recherche du consensus font partie de l'ADN de la Belgique. Nous mettrons ces atouts à profit pour encourager avec vous la démocratie, la prospérité et le bien-être humain, tant en Europe que dans le monde", a souligné le souverain.

Avant le début de cette cérémonie, le roi Philippe avait reçu la présidente du Parlement européen en audience privée.