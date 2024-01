Le Royaume-Uni affirme que la Russie a perdu 2.600 chars en Ukraine

L'année dernière, la Russie a perdu environ 40% des véhicules dont elle disposait en 2022. Ces pertes s'expliquent probablement par un conflit beaucoup plus statique, les unités russes ont donc dû agir de manière plus défensive, analysent les autorités britanniques.

Depuis octobre dernier, la Russie est de nouveau à l'offensive dans l'est de l'Ukraine et a perdu du matériel supplémentaire (jusqu'à 365 chars et 700 véhicules de combat), sans toutefois enregistrer des gains territoriaux majeurs.

Le ministère britannique souligne néanmoins que la Russie est probablement en mesure de produire au moins 100 chars par mois. Elle a donc la capacité de compenser les pertes sur le champ de bataille et de poursuivre l'offensive à court terme.

Depuis le début de l'invasion russe, le ministère britannique de la Défense publie régulièrement des informations sur le déroulement des combats. La Russie accuse Londres de désinformation.