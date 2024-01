Le Royaume-Uni va interdire les cigarettes électroniques jetables

"Les enfants ne devraient pas vapoter et nous ne voulons pas qu'ils deviennent dépendants (...) c'est pourquoi nous allons interdire les e-cigarettes jetables", a annoncé lundi matin le Premier ministre conservateur en déplacement dans une école du nord-est de l'Angleterre.

Au goût d'ananas, de fraise ou autres fruits appétissants et vendus dans des petits tubes colorés, les "puffs" rencontrent un succès croissant chez les adolescents.

"Nous ne connaissons pas encore les conséquences du vapotage sur la santé, et il est donc normal que nous prenions des mesures fortes pour éradiquer ce phénomène", a-t-il ajouté.

Le gouvernement "veut aider les enfants à éviter de se voir attirer de manière catastrophique dans une dépendance à la nicotine, vers laquelle le vapotage est bien souvent une porte d'entrée", a défendu la ministre de la Santé Victoria Atkins sur la BBC.

Elle a précisé que cette interdiction devrait intervenir au début de l'année prochaine.

"Une action courageuse a toujours été nécessaire pour freiner le vapotage chez les jeunes et l'interdiction des produits jetables est un pas significatif dans la bonne direction", a salué le docteur Mike McKean, vice-président du Royal College of Paediatrics and Child Health.