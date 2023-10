Le soutien des États-Unis à Israël n'affectera pas celui fourni à l'Ukraine

"Sur la question de savoir si le soutien américain à Israël peut affecter ou non le soutien américain à l'Ukraine, nous n'anticipons aucun problème à ce sujet", a déclaré Mme Smith devant la presse.

"Je pense que les États-Unis seront capables de rester concentrés sur notre partenariat et notre engagement envers la sécurité d'Israël et de tenir à la fois nos engagements et notre promesse de continuer à soutenir l'Ukraine", a souligné l'ambassadrice, à la veille d'un Conseil des ministres de la Défense de l'Alliance atlantique.