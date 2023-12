Le syndicat allemand IG Metall et l'industrie sidérurgique bouclent un accord salarial

L'accord prévoit une prime de 3.000 euros pour compenser l'inflation et une augmentation salariale de 5,5% à partir du 1er janvier 2025, a exposé IG Metall. Il comprend également des garanties d'emploi, permettant la transition d'une industrie focalisée sur le charbon vers le passage à l'hydrogène.

Par ailleurs, le syndicat et les représentants du secteur industriel ont également convenu que la semaine de travail s'étalera désormais sur 32 heures, et non plus 35 heures.