Le taux de chômage à un plus bas historique dans la zone euro

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s'est établi à 6,4% au mois de novembre, en baisse par rapport au taux de 6,7% de novembre dernier et de 6,5% en octobre 2023, selon des données publiées mardi par Eurostat. L'indicateur se situe à son plus bas niveau historique depuis que l'office européen compile ces données, en avril 1998.

Les taux de chômage les plus importants ont été observés en Espagne (11,9%) et en Grèce (9.4%), contre 5,6% en Belgique. Les taux les plus faibles de l'UE ont été enregistrés en République tchèque (2,4%), en Islande (2,8%) et en Pologne (2,8%).

Le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans a également diminué en novembre, s'établissant à 14,5% tant dans l'UE que dans la zone euro, contre 14,8% un mois plus tôt.