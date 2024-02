Le Vatican s'oppose à l'inscription de l'IVG dans la Constitution française

Le Vatican s'est opposé mercredi via son média officiel à l'inscription dans la Constitution française de la "liberté garantie" pour les femmes d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse (IVG), qui doit être débattue au Sénat.

"Comment est-il possible de juxtaposer dans la charte fondamentale d'un État le droit qui protège la personne et celui qui sanctionne sa mort?", écrit Massimiliano Menichetti, responsable des titres Radio Vatican et Vatican News.

Si le Saint-Siège n'a pas officiellement commenté le processus en cours en France, cet article a valeur de prise de position officieuse du Vatican alors que l'Église catholique est fermement opposée à l'avortement.