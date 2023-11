"L'eau potable n'est pas contaminée" assure le bourgmestre d'Aubange

La hauteur teneur en substances per- et polyfluoroalkylées - les fameux PFAS - détectée dans la commune d'Aubange correspond à des prélèvements effectués en 2022 et 2023 sur le site du broyeur à métaux de l'entreprise Ecore-Derichebourg, précise le bourgmestre François Kinard. Un premier échantillon prélevé sur le sol même du site industriel fait état d'une concentration en PFAS de 15.700 nanogrammes par litre d'eau. Un second échantillon, prélevé cette fois dans les eaux usées à la sortie de l'entreprise, laisse apparaître une concentration de 223ng/l.

Des chiffres largement supérieurs à la limite de 100ng/l établie par la future norme européenne, mais que les autorités communales nuancent. "Les informations reprises sur le site de la RTBF ne se réfèrent pas à une moyenne mais uniquement aux pires mesures effectuées sur les trois dernières années. Maintenant, on ne peut pas dire qu'Aubange est contaminée puisque, même sur le site industriel, l'eau potable est à seulement 1ng/l", rassure le bourgmestre François Kinard, qui n'en reste pas moins prudent.