Législatives: des milliers de Serbes dans la rue pour dénoncer des fraudes

C'est la 13e manifestation consécutive, et de loin la plus importante, depuis l'annonce des résultats des élections législatives et locales, selon lesquels le parti SNS (droite nationaliste) du président serbe Aleksandar Vucic a remporté 46% des voix contre 23,5% à la coalition de l'opposition.

L'opposition a contesté ces résultats, parlant de nombreuses irrégularités, notamment le fait que, selon eux, des Serbes de Bosnie ont été autorisés illégalement à venir voter dans la capitale. Les observateurs internationaux ont également rapporté de nombreuses irrégularités.