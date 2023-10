Législatives en Pologne: victoire de l'opposition centriste et pro-européenne

Si ces résultats se confirment, ces élections devraient mettre fin aux huit ans du gouvernement du parti Droit et Justice (PiS) de Jaroslaw Kaczynski.

L'opposition centriste pro-européenne a remporté la majorité parlementaire dimanche en Pologne, battant les populistes nationalistes au pouvoir et l'extrême droite réunis, selon les sondages à la sortie des urnes, lors de législatives jugées crucial pour l'avenir européen du pays et ses relations avec Kiev.

Les trois formations d'opposition, la Coalition civique (KO), les chrétiens-démocrates de la Troisième voie et la Gauche, ont remporté ensemble 248 sièges dans le parlement de 460 députés, contre 212 sièges pour le PiS et la Confédération (extrême droite) réunis.

"La Pologne a gagné, la démocratie a gagné, nous les avons chassés du pouvoir (...) c'est la fin de cette mauvaise période, c'est la fin du règne du PiS", a déclaré, immédiatement après la publication des sondages, le président de KO, Donald Tusk.

Âgé de 66 ans, M. Tusk a été Premier ministre polonais entre 2007 et 2014 et président du Conseil européen entre 2014 et 2019.