L'EMB salue un "premier pas" de l'UE en faveur des producteurs laitiers, mais attend plus

L'EMB souhaite par ailleurs que les organisations de producteurs soient renforcées, notamment en augmentant les limites de concentration (actuellement fixées à 4% à l'échelle européenne et à 33% au niveau national) et en permettant aux membres de coopératives de se faire représenter. Enfin, elle appelle à la création d'un cadre qui favoriserait les projets de commerce équitable comme le "Lait équitable".

L'organisation appelle les responsables politiques européens ainsi que toutes les parties prenantes, à travailler "à la mise en œuvre et à l'application des bonnes mesures nécessaires. Celles-ci doivent veiller à ce qu'on arrive enfin à imposer des prix producteurs rémunérateurs et donner envie aux jeunes de renouer avec le chemin de la production agricole. Ce n'est qu'alors que nous aurons un secteur agricole stable et viable, ainsi qu'une production alimentaire fiable et sécurisée", conclut-elle.