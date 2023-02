L'enquête pour viols visant Gérald Marie, figure des agences de mannequins, classée pour "prescription"

Une enquête classée mais pas forcément terminée: le parquet de Paris a clos pour "prescription" lundi les investigations sur des viols et agressions sexuelles visant Gérald Marie, figure des agences de mannequins, mais celui-ci fait l'objet depuis janvier d’une plainte visant à la désignation d'un juge d'instruction.

L'ex-journaliste de la BBC Lisa Brinkworth avait porté plainte contre M. Marie à l'été 2020, dénonçant une agression sexuelle en octobre 1998 dans un club milanais, au cours du tournage d'un documentaire.

Trois anciennes mannequins avaient accompagné cette plainte de signalements pour dénoncer des faits de viols ou d'agressions sexuelles, l'une étant alors mineure, dont elles accusaient M. Marie et qui seraient survenus entre 1980 et 1998.

Le parquet de Paris avait ouvert en septembre 2020 une enquête pour "viols et agressions sexuelles" sur majeur et sur mineur, confiée à la Brigade de protection des mineurs (BPM).

Mes William Bourdon et Amélie Lefebvre, avocats de Mme Brinkworth avec Anne-Claire Le Jeune, mettaient en cause des consignes imputées à la BBC et un accord passé à l'époque entre la télévision britannique et Elite après une plainte en diffamation de l'agence.

Suite à ces consignes, Mme Brinkworth se serait interdite de porter plainte, faute notamment d'avoir pu disposer des images qui prouveraient son agression.

"Nous prenons ces sujets très au sérieux et nous savons que la situation est difficile pour Lisa Brinkworth. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour l'aider dans ses démarches en France, y compris en fournissant des documents aux enquêteurs français, qui nous ont assuré qu'ils avaient ce dont ils avaient besoin", avait répondu un porte-parole de la télévision britannique.

"Cette décision de classement est uniquement liée à la prescription des faits dénoncés par mes clientes et non à l'absence d’infraction pénale", a réagi Me Anne-Claire Le Jeune.

Outre la plainte de janvier pour Mme Brinkworth, "nous envisageons une action civile pour les nombreuses autres victimes (15)", a-t-elle ajouté, évoquant "de nouveaux éléments" qui viennent "étayer les allégations des victimes".

"Mes clientes ont plus que jamais la volonté d’obtenir justice", a souligné l'avocate.

Il appartient désormais à la justice parisienne de se prononcer sur la recevabilité de la plainte de Mme Brinkworth avant éventuellement de la confier à un magistrat instructeur, ce qui pourrait prendre plusieurs mois.