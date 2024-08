L'enquête s'élargit

Les procureurs de l'île italienne enquêtent sur d'éventuels délits de naufrage et d'homicides involontaires après le naufrage du Bayesian lors d'une tempête avant l'aube du 19 août ayant entraîné la mort de Mike Lynch, sa fille et cinq autres personnes.

Mike Lynch, 59 ans, un richissime homme d'affaires surnommé le "Bill Gates britannique", fêtait avec ses amis, collaborateurs et avocats, sa relaxe en juin dans un procès pour fraude aux Etats-Unis qui aurait pu lui coûter des années de prison.

M. Parker Eaton, un Britannique, est soupçonné de ne pas avoir vérifié correctement que les portes étaient fermées et que les compartiments étanches étaient activés. M. Griffith, lui aussi de nationalité britannique, est soupçonné de ne pas avoir donné l'alerte à temps.

Le mécanicien Tim Parker Eaton, qui était le responsable de la salle des machines cette nuit-là, et le marin Matthew Griffith, qui était de quart, sont désormais également visés par l'enquête, selon les médias.

Mais le yacht de 56 mètres a été frappé par une mini-tornade, près de Palerme.

Le corps du cuisinier du yacht a été retrouvé peu après, et ceux de six personnes, dont Mike Lynch et sa fille de 18 ans, ont été retrouvés par les plongeurs les jours suivants.

Les gardes-côtes italiens ont annoncé mardi qu'ils effectuaient des plongées sur le site du naufrage pour vérifier une éventuelle pollution, mais qu'aucune fuite de carburant n'avait été enregistrée jusqu'à présent.