L'ensemble des bulletins de vote ont été dépouillés, pas de majorité pour le PiS

L'ensemble des bulletins de vote ont été dépouillés mardi, au surlendemain des élections législatives en Pologne. Le parti populiste nationaliste au pouvoir, Droit et Justice (PiS), est arrivé en tête du scrutin pour la chambre basse avec 35,38% des voix, mais sans majorité, a annoncé la Commission électorale polonaise. Même avec le soutien potentiel du parti d'extrême droite, la Confédération, qui a obtenu 7,16% des voix, le PiS ne l'atteindrait pas.

La Coalition civique (KO) de Donald Tusk, ancien Premier ministre polonais (2007-2014) et ex-président du Conseil européen (2014-2019), arrive en deuxième position avec 30,70% des voix. Une majorité pourrait être formée entre ce parti et deux autres formations pro-européennes, la Troisième Voie (chrétiens-démocrates, ayant obtenu 14,40% des voix) et la Gauche (8,61%).

En nombre de sièges de députés sur les 460 que compte la chambre, les résultats se traduisent en 194 sièges pour le PiS contre 248 pour les trois partis pro-européens. La Confédération en obtient 18. L'opposition a remporté aussi une majorité confortable à la chambre haute du Parlement, s'assurant 66 des 100 sièges de sénateurs.