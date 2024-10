L'envoi de troupes nord-coréennes en Ukraine serait "une escalade significative"

"J'ai parlé avec le président sud-coréen (Yoon Suk Yeol) du partenariat étroit entre l'Otan et Séoul, de la coopération industrielle en matière de défense et de la sécurité interconnectée entre l'Euro-Atlantique et l'Indo-Pacifique", a indiqué le chef de l'Alliance sur X.

"L'envoi de troupes par la Corée du Nord pour combattre avec la Russie en Ukraine marquerait une escalade significative", a-t-il ajouté.