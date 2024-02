L'épouse de Navalny veut que Poutine soit puni pour "ce qu'il a fait" à son mari

"Si c'est la vérité, je voudrais que Poutine, tout son personnel, tout son entourage, tout son gouvernement, ses amis, sachent qu'ils seront punis pour ce qu'ils ont fait à notre pays, à ma famille et à mon mari. Ils seront traduits en justice et ce jour viendra bientôt, a déclaré, très émue, Ioulia Navalnaïa à la tribune de la Conférence de Munich pour la sécurité.

"Je me suis demandée si je devais rester ici devant vous ou si je devais retourner auprès de mes enfants et je me suis demandé ce qu'aurait fait Alexeï à ma place et je suis sûre qu'il se serait tenu ici sur cette scène", a-t-elle confié en commençant sa courte déclaration, accueillie par de longs applaudissements des participants à cette conférence qui rassemble chaque année l'élite de la diplomatie mondiale.