L'Ermitage d'Amsterdam change de nom

Le musée s'appellera à partir du 1er septembre 2023 "H'ART museum", et travaillera "en étroite collaboration avec le British Museum, le Centre Pompidou et le Smithsonian American Art Museum", a-t-il annoncé.

Entité juridique autonome et indépendante, elle montait deux expositions par an avec des objets de la collection de l'institution russe.

En 2025, à l'occasion du 750e anniversaire d'Amsterdam, une grande exposition sera organisée par le musée en collaboration avec "The Leiden Collection", une importantes collection privée d'art néerlandais.

"Jamais auparavant les 17 Rembrandt de cette collection n'ont pu être admirés dans une seule exposition", s'est félicité le musée.

"C'est une nouvelle étape passionnante, cette formule de collaboration contemporaine et pérenne", a déclaré la directrice du musée Annabelle Birnie, citée dans le communiqué.

"Nous nous appuyons sur notre expérience dans le domaine international et déployons nos ailes", a-t-elle ajouté.

L'institution possède une collection permanente sur l'histoire de l'Amstelhof qu'il occupe et les relations entre les Pays-Bas et la Russie. Il abrite des collections d'autres musées comme le musée d'Amsterdam et le Rijksmuseum.