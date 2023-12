Les 27 pays de l'Union européenne rejoignent la coalition en mer Rouge contre les Houthis

L'Union européenne contribuera à l'opération lancée par les États-Unis par l'intermédiaire de sa mission de lutte contre la piraterie Atalanta. Cette mission surveille actuellement les eaux voisines de la Somalie. "Nous intensifierons l'échange d'informations et renforcerons notre présence avec des navires supplémentaires", a indiqué M. Borrell.

Ce soutien unanime de l'UE est essentiellement politique et moral, commente toutefois un diplomate européen à l'ANP. Il souligne que la mission Atalanta ne dispose plus que d'un seul navire, espagnol, qui a déjà fort à faire dans la lutte contre la piraterie dans les eaux somaliennes. Cet accord permettra toutefois aux 27 pays de l'Union de plus facilement contribuer à l'avenir à la mission de la coalition sur la mer Rouge.