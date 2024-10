Les 27 prêts à envisager "de nouvelles façons de contrer la migration irrégulière"

Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont disposés à envisager "de nouvelles façons de prévenir et contrer la migration irrégulière", ont-ils indiqué au terme d'un échange de vues, au sommet européen de Bruxelles. Ils soulignent toutefois la nécessité que ces nouveautés restent alignées sur le droit européen et international.