Les accusations visant l'attaché de défense russe à Londres sont un "mensonge", dit Moscou

Le Royaume-Uni a durci le ton mercredi face aux "activités malveillantes" et d'espionnage imputées à la Russie, en annonçant l'expulsion prochaine de l'attaché de défense russe, présenté comme un "officier de renseignement militaire non-déclaré".

La Russie a réagi en faisant valoir que la décision britannique était fondée sur des "mensonges purs et simples".

Ce faisant, Londres entend "cibler et démanteler les opérations de recueil de renseignement", selon un communiqué du gouvernement.

"Londres a décidé d'utiliser des mensonges purs et simples pour justifier ses mesures antirusses", a déclaré la porte-parole du ministère des affaires étrangères, Maria Zakharova. "Notre réponse sera ferme et adaptée", a-t-elle ajouté, sans donner plus de détails.

Un attaché de défense est un membre des forces armées servant au sein d'une ambassade et qui représente le secteur de la défense de son pays à l'étranger.

Le patron du "Home Office" a en outre annoncé que plusieurs propriétés russes sur le sol britannique, que Londres soupçonne d'avoir été utilisées "à des fins de renseignement", perdraient leur statut diplomatique.