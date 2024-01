Les agriculteurs achèvent à Berlin une semaine de mobilisation massive

Plus de 5.000 tracteurs se sont rendus dans la capitale, a indiqué à l'AFP une porte-parole de la police, précisant qu'il s'agissait d'une estimation provisoire.

"Chers agricultrices et agriculteurs ! Il n'y a plus de place sur la rue du 17 juin pour les protestations. Sur la place olympique (près du stade olympique en périphérie de la ville), des places de parkings sont encore disponibles", a écrit la police sur le réseau social.

Elle avait finalement maintenu l'avantage en matière de taxe sur les véhicules pour la sylviculture et l'agriculture, qu'elle prévoyait d'annuler.

Face à la résistance affichée du secteur, la coalition formée des sociaux-démocrates, verts et libéraux avait quelque peu rétropédalé.

Et elle avait décidé de supprimer progressivement et non d'un coup l'avantage fiscal pour le gazole agricole "afin de donner aux entreprises concernées davantage de temps pour s'adapter".

Mais ce pas en leur direction n'a pas suffit à calmer la grogne d'une profession particulièrement à la peine.