Les agriculteurs expriment leur colère en province de Liège

"Les traités de libre échange permettent l'importation de produits étrangers qui ne respectent pas toutes les normes imposées aux agriculteurs belges. Ces importations ont un impact sur la production locale puisque ce sont elles qui dictent les prix", s'est indigné Louis Biemar, président de la fédération des jeunes agriculteurs dans le pays de Herve.

La mobilisation en France et en Allemagne, ainsi que le décès d'une éleveuse et de sa fille lors d'une manifestation ont fait monter la colère des jeunes agriculteurs. "Le monde de l'agriculture est en ébullition dans toute l'Europe. On est tous confrontés à des problèmes similaires. Pour pouvoir vivre dignement, il nous faudrait 0,35 euro de plus au litre de lait et 1 euro de plus au kilo de viande", illustre Simon Thunus, fils d'agriculteur malmédien. "Les normes sont de plus en plus strictes, la charge administrative est de plus en plus lourde, les prix du mazout et du matériel n'ont de cesse d'exploser... Cependant, notre prix de vente, lui, n'augmente pas."