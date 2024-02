Les agriculteurs italiens font défiler des tracteurs le long du Colisée

Ces véhicules - dont un vert, un blanc, et un rouge, comme les couleurs du drapeau italien - font partie d'un rassemblement de plus de 300 tracteurs réunis depuis plusieurs jours aux portes de Rome, où ils attendaient une autorisation pour accéder au centre.

"Les politiques de l'UE nous mettent en grande difficulté", avait expliqué un agriculteur de 26 ans venant de Toscane. "Cela fait donc plusieurs jours que nous manifestons ici, car nous devons inévitablement rentrer chez nous avec des résultats".

Leur mouvement s'inscrit dans une série de manifestations organisées par leurs collègues ces dernières semaines en Europe.

Comme eux, éleveurs et cultivateurs italiens s'opposent à certaines règles de l'UE et à la concurrence jugée déloyale avec d'autres pays comme le Canada et l'Ukraine. Ils demandent aussi la suppression des taxes sur le carburant agricole et de meilleures rémunérations.