Les agriculteurs ont libéré le dépôt Lidl de Marche

Contrairement à d'autres dépôts logistiques occupés dans le courant de la semaine, Lidl n'a pas mandaté d'huissier pour obtenir le départ des manifestants. "Nous avons maintenu le dialogue avec les agriculteurs tout au long de la semaine. On a tout mis en œuvre pour trouver des solutions", explique l'enseigne.

Les agriculteurs ont levé le camp entre 21h et 23h après avoir remis le site en état. "Nous avons passé le site et les rues environnantes à la brosse et au jet haute-pression pour ne laisser aucune trace de notre passage", explique l'un des manifestants.

La circulation des camions à la sortie du site avait repris vendredi matin, à raison d'un camion de denrées belges libéré à intervalle régulier.