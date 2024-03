Les amoureux des chiens se retrouvent à Birmingham pour le prestigieux salon canin Crufts

Des milliers de chiens et leurs maitres sont arrivés cette semaine à Birmingham (centre de l'Angleterre) pour la très célèbre exposition canine "Crufts" qui attire chaque année des visiteurs du monde entier et culminera dimanche avec la désignation du plus beau chien de race.

Comme lui, plus de 18.000 chiens vont s'affronter pendant quatre jours dans de multiples épreuves censées mettre en valeur toutes les races, lors de cet évènement organisé par le Kennel Club.

Et l'un d'entre eux sera désigné dimanche "Best in Show" - le plus beau chien du salon - la récompense la plus prestigieuse, concrétisant souvent l'aboutissement de longues années de travail pour un maître et son chien. L'an dernier, le prix tant convoité est allé à un chien d'eau romagnol venu de Croatie.

Lucy Creek, propriétaire de Bakersfield, se dit ravie de la performance de son ami à quatre pattes, dont c'était la première expérience à Crufts.