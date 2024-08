Les autorités allemandes alertent sur des engins incendiaires dans le fret aérien

Depuis plusieurs semaines, les autorités allemandes sont "au courant de plusieurs envois de colis postés par des particuliers en Europe et qui ont pris feu en route vers leurs destinataires dans plusieurs pays européens", selon un avis de sécurité envoyé par l'Office fédéral de police criminelle (BKA) et l'agence de renseignement intérieur BfV. L'avis de sécurité a été envoyé aux entreprises de logistique et d'aviation, et une copie a été obtenue par l'agence de presse allemande DPA.

La Russie n'est pas mentionnée dans l'avertissement du BfV et du BKA, mais des sources sécuritaires ont déclaré à DPA que les autorités n'excluent pas un lien possible avec les cas croissants de sabotage russe en Allemagne. Des sources sécuritaires ont déclaré que l'avertissement est lié à un incident au centre logistique de DHL dans la ville de Leipzig, dans l'est de l'Allemagne, qui sert de plaque tournante mondiale à l'entreprise. Un colis envoyé des États baltes contenant un engin incendiaire aurait pris feu en juillet dans le centre. Le colis aurait mis le feu à un conteneur entier, qui contenait également d'autres colis, mais l'incendie a été rapidement éteint.