Les banques grecques autorisées à verser des dividendes pour la première fois depuis 2008

Ces banques peuvent ainsi rémunérer leurs actionnaires pour la première fois depuis la crise financière de 2008. Le pays se trouvait alors dans une importante crise de la dette et avait dû, entre autres, solliciter le Fonds monétaire international (FMI) pour un soutien financier.

Alpha Services and Holdings va ainsi verser 122 millions d'euros des profits de 2023, a annoncé la banque jeudi. Piraeus Financial Holdings et Eurobank Ergasias Services and Holdings ont également indiqué avoir reçu l'autorisation de distribuer les dividendes. Piraeus a l'intention de verser 79 millions d'euros et Eurobank 342 millions d'euros.