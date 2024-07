Les bases sont établies pour une victoire de l'Ukraine, assure Stoltenberg

L'Ukraine a passé un hiver et un printemps difficiles, en partie à cause des retards dans la livraison de l'aide occidentale. "Cela ne peut plus se reproduire", a mis en garde le Secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg. Le sommet de l'alliance transatlantique à Washington ces derniers jours a marqué "un tournant" selon lui, en jetant les bases d'une victoire de l'Ukraine face à la Russie.