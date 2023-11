Les chemins de fer allemands suspendent le dialogue social après l'annonce d'une grève

Hier/mardi, le GDL a appelé non seulement les conducteurs de train de la DB, mais aussi l'ensemble du personnel de toutes les compagnies ferroviaires et l'opérateur du réseau ferroviaire DB Netz à cesser le travail à partir de 22h00 mercredi jusqu'à 18h00 jeudi. Les chemins de fer allemands ont réagi avec indignation à cette annonce, dénonçant le non-respect des accords par le syndicat et son comportement irresponsable. De nouvelles négociations salariales n'ont été ouvertes que jeudi dernier, date à laquelle le calendrier des négociations ultérieures a été fixé. "Cette grève est totalement inutile", a déclaré Martin Seiler, directeur des ressources humaines.

Ce mercredi, la DB a décidé qu'elle ne voulait pas négocier avec le couteau sous la gorge. Elle annule donc les concertations prévues pour jeudi et vendredi. "Soit on fait grève, soit on négocie. On ne peut pas faire les deux en même temps", a déclaré M. Seiler. "Ceux qui rompent les accords de cette manière (...) ne peuvent pas s'attendre à ce que nous restions à la table des négociations.